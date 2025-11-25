水産庁は２５日、２０２６〜２８年の大西洋クロマグロの漁獲枠が、２５年比で１４％（５４３トン）多い年４３２１トンになると発表した。資源回復が進んでいることを受け、増枠となる。１７〜２４日にスペインで開かれた「大西洋まぐろ類保存国際委員会（ＩＣＣＡＴ）」の年次会合で決まった。クロマグロは刺し身やすしのネタとして人気が高く、日本の全漁獲量のうち大西洋産は約３割を占めている。大西洋クロマグロは東西で