路上で面識のない女子大学生に性的暴行を加えた疑いで逮捕された東京・板橋区の職員の男性（37）が不起訴になりました。板橋区職員の男性（37）は2025年8月、東京・清瀬市の路上で、面識のない10代の女子大学生に性的暴行を加えた疑いで逮捕されました。女子大学生が被害に遭った直後に近くの交番に駆け込んで事件が発覚し、防犯カメラの捜査から男性が浮上していました。東京地検立川支部はこの男性について11月20日付けで不起訴