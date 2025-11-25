接骨院に通院した日数を水増しして保険金をだまし取った疑いで、柔道整復師の男や、その患者が逮捕・起訴されていたことが分かりました。詐欺などの罪で逮捕・起訴されたのは、富山市の元柔道整復師の寺西正幸被告（43）や、滑川市の柔道整復師新村翼被告（38）ら5人です。寺西被告は複数の患者と共謀し、患者が交通事故などで、経営する接骨院に通院した日数を水増しして、施術費や慰謝料の名目で、2020年から今年にかけて保険