24日、水道管の破損により沖縄県の一部地域で発生した断水。25日も影響が続いています。道路にあふれる大量の水。24日未明、沖縄本島の北部・大宜味村にあるダムと浄水場を結ぶ水道管が破裂。那覇市や浦添市など一部の地域や、糸満市や南城市の全域で断水となりました。那覇市のスーパーでは、水だけが完売となっていました。那覇市内では、4カ所に給水所を設置しました。断水の影響で、那覇空港では航空機の運航を優先し、25日朝