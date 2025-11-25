不足するバスの運転士を確保しようと宇部市交通局では賃金を支払いながら費用の負担もなく免許の取得を目指してもらう「バス運転士の養成員」を募集しています。このほど、2人が運転士としてデビューしました。宇部市交通局では若い世代のバス運転士を確保しようと、昨年度、「養成員制度」を導入しました。この春、初めて採用した20歳の2人は半年ほどで運転士としてデビューしました。「かっこいい仕事だな、僕もこん