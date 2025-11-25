国際オリンピック委員会（IOC）は11月24日、中国出身のバレーボールコーチの郎平氏とキューバ出身のレスリングコーチのディアス氏がIOCコーチ特別功労賞を獲得したと発表しました。 IOCコーチ特別功労賞はIOCアスリート委員会の提唱により、2017年に創設されたもので、コーチが選手の競技場内と競技場外の成長において果たす不可欠な役割を表彰することを目的としています。（提供/CRI）