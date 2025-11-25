秋の深まりとともに、ドライブや旅行が最も楽しいシーズンとなりました。 旅の思い出を素敵に持ち帰るため、贈っても喜ばれる旬の味覚や定番品を知っておきたいところです。All About ニュース編集部では、2025年11月11日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「お土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、旅先で買いたい「神奈川県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見