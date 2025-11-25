Q. 金利1.00％の「トマト銀行ももたろう支店 スペシャルきびだんご定期預金」に、100万円を1年間預けたら利息はいくら？「金利1.00％の、トマト銀行ももたろう支店 スペシャルきびだんご定期預金が気になっています。100万円を1年間預けた場合、利息はいくらになるでしょうか？」（匿名希望）A. 年1.00％なら税引前で1万円、20.315％の税金を差し引いた後の受取額は約7969円ですトマト銀行ももたろう支店が、金利引き上げキャンペ