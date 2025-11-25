歌手で俳優の酒井法子さんは11月24日、自身のInstagramを更新。タレントの向井亜紀さんとのツーショットを公開しました。【写真】酒井法子＆向井亜紀のツーショット「お二人とも笑顔が素敵です」酒井さんは「NACK5『森田健作青春もぎたて、朝一番！』」「ゲスト：向井亜紀さん」とつづり、2枚の写真を投稿。自身がパーソナリティーを務めるラジオ番組に向井さんが登場したようです。1枚目は2人の笑顔のショットです。向井さん