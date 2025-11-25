全国的にクマによる被害が相次ぐ中、群馬県高崎市はドローンを活用した新たな対策に乗り出すと発表しました。 高崎市が新たに実施するのは、ドローンによるクマの生息状況の調査と人家付近から山へ追い払う対策です。高崎市内ではことし４月から１０月末までに倉渕や箕郷、榛名などの中山間地域で３８件の目撃情報が確認されています。 市はこうした目撃情報があった地域を中心に冬季期間に市内の業者と連携して赤外