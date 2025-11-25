「コメダ珈琲店」は、11月26日（水）〜2026年1月中旬までの期間限定で、季節限定バーガー「グラクロ」と「グラクロ〜海老香るトマトソース〜」を全国の店舗で発売する。【写真】おいしそう〜！定番の「グラクロ」も外せない■今だけのメニュー！「グラクロ」は、チーズのコク深い味わいが特徴のグラタンクロケットに、野菜の旨みを凝縮した特製ドミグラスソースとシャキシャキのキャベツを合わせた冬の定番商品。今年は新