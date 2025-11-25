ソフトバンクの球団納会パーティーが25日、福岡市内のホテルで開かれた。選手、首脳陣、スタッフの家族らが出席。5年ぶりの日本一に導いた小久保裕紀監督は「皆さんこんばんは。昨日のパレード、29万人のファンの方々に足を運んでいただいて、日本一になれて良かったなと実感がわいた時間でした。それと同時に、野球っていうスポーツは、あれだけの人を笑顔にすることができるんだなっていうことを改めて認識した次第です。今日