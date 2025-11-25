ソフトバンクの球団納会パーティーが25日、福岡市内のホテルで開かれた。選手、首脳陣、スタッフの家族らが出席。5年ぶりの日本一に輝き、王貞治球団会長は「どうぞ胸を張ってこのオフ過ごしてほしいと思います」と開会のあいさつ。その上で「我々は余暇を楽しんでいるっていうことがなかなかできない。次へ次へという思いで」と奮起を促した。王会長の開会あいさつ全文「皆さんこんばんは。昨日の優勝パレードは本当にいい天気