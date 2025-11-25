南海トラフ巨大地震の発生を想定して行われました。小学生から高校生までが連携した避難訓練が、周防大島町で行われました。周防大島町久賀地区で校舎が隣接する小・中、高校では毎年、合同で避難訓練を行っています。県の想定では南海トラフ巨大地震が発生した際、周防大島町では最大で震度6弱の地震や津波による浸水被害などが予想されています。訓練には児童、生徒あわせておよそ210人が参加、標高およそ90メートルの高台