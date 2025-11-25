大阪老舗ロックバー30周年に豪華メンバー大阪・心斎橋の音楽Bar「ROCK ROCK」が出演アーティスト達の集合ショットを公開し多くの反響が寄せられている。「心からのありがとう。皆さんに感謝です!」と公式Xが綴って、24日に開催されたオープン30周年を記念した音楽イベントに出演したアーティスト「黒夢」「マイケル・モンロー」「LOUDNESS」「B’z」のメンバーたちの集合ショットを披露。豪華なメンバーが集まるレアショット