菊作りの愛好家が丹精込めて育てた作品の出来栄えを競う「関東菊花大会」の表彰式が群馬県みどり市で開かれました。 今年の「関東菊花大会」の審査会には、みどり市を拠点に活動する菊づくりの愛好家「ながめ菊華会」の会員から約３００点が出品されました。審査は、花の大きさや咲き具合など総合的な美しさが基準で、内閣総理大臣賞を含む１９作品が特選に、そのほか２６点が最優等などに選ばれました。 表彰式で、大会の会長を