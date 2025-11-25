鹿児島、宮崎、熊本の3県の黒牛の品質を競う品評会が開かれました。鹿児島県内で畜産を学ぶ高校生が育てた牛も出品されました。 「南九州黒牛枝肉共励会」は、食肉の生産や加工を行うカミチクが毎年開いていて、骨や内臓などを除いた「枝肉」の重さや脂肪のバランスなどを審査します。 今回は鹿児島、宮崎、熊本から合わせて44頭が出品されました。 審査の結果、特に肉質が良いと評価された薩摩川内市の「農業生産法人のざき」