佐賀県警小城署は25日、多久市の50代女性が交流サイト（SNS）を使った副業詐欺で約190万円の被害に遭ったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、1日、被害者がSNS上の副業を紹介する広告を見つけ、同広告を通じて知り合った人物らとSNSでやりとりした。その中で動画視聴の副業を紹介された後、相手の指示に従って副業サイトに登録した。「限定特典という副業で、指定口座にお金を振込み、こちらが業務をサポート