SBI証券および証券総合口座を提供するSBIグループの証券各社は、2025年11月25日時点で証券総合口座1,500万口座を突破したと発表した。日本証券業協会の会員262社を対象とした同社調べによると、国内初の実績となる、とのこと。（※1）。SBIグループでは、2023年3月に累計1,000万口座を達成してから約2年半、さらに2025年3月の1,400万口座達成からわずか8カ月で大台に到達した。※1 SBIネオトレード証券、FOLIOの口座数を含む○手数