参議院選挙での「一票の格差」をめぐる裁判で、広島高裁は「違憲状態」と判断しました。 弁護士グループは１票の価値に最大３．１３倍の格差があった７月の参院選は「憲法違反」として、県選挙管理委員会などに選挙無効を求めています。 広島高裁は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあった」として「違憲状態」と判断しました。 参院選までに定数配分規定を改めなかったことが憲法違反に至っていたとはいえない