11月25日、ガンバ大阪はダニエル・ポヤトス監督が契約満了に伴い、今季限りで退任することを発表した。エスパニョールやレアル・マドリーの下部組織で指導歴があるスペイン人は、2023年シーズンにG大阪の監督に就任。ポヤトス体制の１年目でチームは16位と残留争いを強いられたが、２年目は４位と好成績を収め、天皇杯では準優勝。残り２試合となった今季は８位と中位に甘んじるも、ACL２ではグループステージ突破を決めている