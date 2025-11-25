サンエックスは、サントリー食品インターナショナルとコラボした「すみっコぐらし」オリジナルラバーコースター付きの「おうちドリンクバー 4種アソートパーティーパック」を12月2日から全国で期間限定で販売する。また、12月1日より「すみっコぐらし」オリジナルホームパーティーグッズなどが当たるキャンペーンも実施する。「すみっコぐらし」×「おうちドリンクバー」「おうちドリンクバー」とは、ドリンクバーの作りたての美味