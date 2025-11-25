俳優の柄本明（77）が25日、東京・増上寺で行われたディズニー・アニメーションの新作映画『ズートピア2』（12月5日公開）の『ZOOJOJI 大ヒット祈願イベント』に登壇。オーディションを経て今回の声優の座を射止めたことを明かした。【集合ショット】カワイイ…！大きな人参を持って登場した上戸彩＆山田涼介ら柄本は、チェックのアウターを羽織って増上寺に登場。「緊張で張り裂けるばかり」と言いながらも大物ぶりを発揮した