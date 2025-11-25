県による虚偽文書の作成問題をめぐり金子国交大臣は「誠に遺憾である」とし、県に対しあらためて速やかな報告を求めました。 金子恭之国交大臣「遅くとも令和４年３月の時点でその事実を認定できていたにもかかわらず、公表するまで適切な対応がなされなかったことは誠に遺憾です」 県は２０２１年に行われた災害復旧工事をめぐり、虚偽の文書をもとに国から補助金を受けたという公益通報に対し、「事実を特定できなかった」とし