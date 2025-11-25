川内原発の安全性を検証する鹿児島県の専門委員会が25日に開かれ、九州電力が川内原発の敷地内に設置を目指している使用済み核燃料の「乾式貯蔵施設」について、計画の内容を説明しました。 （地頭薗隆 座長）「原子力規制委員会の審査にしっかり対応し、状況に進展があれば継続的に説明をお願いしたい」 九州電力は使用済み核燃料を保管する「乾式貯蔵施設」の建設を川内原発の敷地内に計画し、2029年度の運用開始を目指してい