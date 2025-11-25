きょう25日から始まった「犯罪被害者週間」にあわせ、鹿児島市で啓発活動がありました。 犯罪被害者週間は、きょう11月25日から12月1日までで、犯罪の被害にあって苦しんでいる人や家族への支援について理解を深めてもらうため設けられています。 鹿児島中央駅前では、かごしま犯罪被害者支援センターと関係団体がリーフレットなどを配りました。 センターへの相談件数は、昨年度が1773件で、今年は9月末現在