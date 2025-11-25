高市政権では初めてとなる政府と経済界、労働界の代表らが話し合う「政労使会議」が開かれ、高市総理は「昨年の水準にそん色ない賃上げ」に向け、協力を要請しました。高市総理「30年以上ぶりに5％を超える高水準となっている賃上げを確かなものとして定着させるために、おととし、昨年の水準とそん色のない水準での賃上げ。とりわけ物価上昇に負けないベースアップの実現に向けたご協力を心よりお願いいたします」高市総理は「政