25日午後6時1分ごろ、熊本県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。気象庁によりますと、震源地は熊本県阿蘇地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.7と推定されます。地震の専門家に、今回の地震の詳細を聞いてみました。九州の地形と地下から上がる熱水による地震の可能性井上キャスター:東京大学・地震研究所の笠原順三名誉教授にうかがいます。情報がまだ少ないのですが、熊本・産山村で