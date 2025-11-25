きょう午後6時1分ごろ、熊本県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。JR九州によりますと、九州新幹線は現在、通常通り運行しているということです。在来線では、大分市と熊本市を結ぶ豊肥本線の一部区間で25キロ以下の徐行運転を実施しているということです。日本航空と全日空によりますと、地震による影響は、国内線・国際線ともに出ていないということです。全日空は現在、滑走路の状況を確認しているということですが