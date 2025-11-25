東京デフリンピックの水泳競技を観戦される天皇、皇后両陛下と愛子さま＝25日午後、東京都江東区の東京アクアティクスセンター（代表撮影）天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは25日、東京都江東区の東京アクアティクスセンターを訪れ、聴覚障害者の国際スポーツ大会「東京デフリンピック」の水泳競技を観戦された。担当者の説明を聞きながら、女子と男子のメドレーリレーの決勝を見入り、選手たちに手話で拍手を送った。この日は