北海道泊村の北海道電力泊原発3号機原子力規制委員会の再稼働審査に合格した北海道電力泊原発3号機（北海道泊村）について、鈴木直道知事が再稼働に一定の理解を示す意向であることが25日、関係者への取材で分かった。28日に始まる道議会の一般質問で答弁する。再稼働を巡っては知事の同意が大きな焦点で、鈴木氏は同日以降の質疑も踏まえて再稼働の是非を最終判断する方針。三橋剛副知事が25日、道議会関係者に伝えた。鈴木氏