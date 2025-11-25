熊本県阿蘇地方を震源とする地震が発生したことを受け、高市首相は２５日夜、記者団に「早急に被害状況を把握し、国民に知らせるよう指示した」と述べた。政府は、首相官邸内の危機管理センターに官邸連絡室を設置した。