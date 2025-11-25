ＳＫＥ４８の入内嶋涼（２６）が、１２月２４日に発売する１ｓｔ写真集（タイトル未定、白夜書房）の最新先行カットが２５日、公開された。今回解禁となるカットは、生き物好きな入内嶋が一番好きな「カブトムシ」との２ショットと、メガネ姿で歯を磨くランジェリーカットの２枚。奄美大島で撮影するにあたり、自然あふれるロケ地でリクエストしたのは“カブトムシ探し”。虫取り網を片手に、草木生い茂る中で見つけた“アマミ