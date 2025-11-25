楽天の村林一輝内野手が２５日、自身のインスタグラムを更新。「９月２８日に第１子となる長女が誕生しむらばやしパパになりました。可愛すぎてたまらない…」と記し、小さな赤ちゃんと手をつなぐ写真を投稿した。村林はハッシュタグをつけて「＃妻と娘に感謝」「＃ありがとう」と書き加え、家族への思いも記した。村林は今季１４４安打を放ち、最多安打賞を獲得。この日発表された今季ベストナインの三塁手部門で、プロ１