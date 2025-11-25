ソフトバンクは２５日、福岡市内のホテルで選手らの家族が参加した球団納会パーティーを開催した。王貞治球団会長と、小久保裕紀監督が開会と乾杯のあいさつで壇上に上がった。王会長「「皆さんこんばんは。昨日の優勝パレードは本当にいい天気に恵まれて、我々のこの１年間の戦いを祝福してくれたように思っています。本当に今年は強かったです。すごかったです。どうぞ胸を張ってこのオフ過ごしてほしいと思います。ただ、