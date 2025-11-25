「元警察官シンガーソングライター」という名刺を携え、2024年3月にリリースした「少しだけ」と共に、その名を着実に広めてきたシンガーソングライター・五十嵐ハル。彼が11月13日に開催した自身初のライブ『NO TITLE』は、オーディエンスと直接出会えた喜びと、夢を笑われ、後ろ指を差されても折れなかった日々への回答が、一挙手一投足から伝播してくるステージだった。その舞台にて初めて披露され、11月19日にドロップされた「