無免許で車を運転し女性にけがをさせ逃げた上、知人に身代わりを依頼したとして、されました。 ひき逃げや犯人隠避教唆などの疑いで逮捕されたのは、鹿児島刑務所で服役中の無職・武冨太郎容疑者(28)です。 霧島警察署によりますと、武冨容疑者はおととし12月、鹿児島県霧島市横川町の県道でトラックを無免許で運転中、30代女性が運転する車に衝突。女性に打撲などのけがをさせたにも関わらず、救護措置などを行わず逃走した上、