25日午後6時1分ごろ、大分県西部で震度5弱を観測する地震がありました。 震源地は熊本県阿蘇地方。震源の深さは10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは5.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。 気象庁によりますと震度5強を観測したのは、熊本県の産山村、震度5弱を観測したのは、熊本県阿蘇市、大分県竹田市。 このほか大分県内では、震度3を大分市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、豊後大野