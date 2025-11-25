警察によりますと、福岡県苅田町で25日正午ごろ、スーパーの従業員から「足場が崩れ、客の車に傷がついた」と110番通報がありました。隣接する工事現場の足場が倒れ、スーパーの外壁と、駐車場に止めてあった車に倒れかかったということです。ケガ人はいないということです。苅田町に隣接する福岡県行橋市では、最大瞬間風速は正午すぎに15.2メートルを観測し、荒れた天気となっていました。