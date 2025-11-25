連日クマの目撃情報が後を絶ちません。そんな中、有害鳥獣による里山被害への対策の一環として下高井郡木島平村の高校生が駆除されたクマなどを使ったジビエ料理を学びました。リンゴ畑で器用に実を取り、食べるクマ。その姿は長野市の善光寺近くでも…。県内各地で相次ぐクマの目撃情報。こうした中、木島平村の下高井農林高校では有害鳥獣による里山被害の対策の一環としてジビエ料理講習会が開かれました。学んだのは環境創造コ