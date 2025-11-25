『ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会』がおこなわれた11月21日の夜11時、日本テレビの『news zero』では「巨人軍監督日記 第2章」が放送されていた。これは、第18代巨人監督だった高橋由伸と、第20代にして現・巨人監督である阿部慎之助が語り合うものだが、最終回のテーマは「2026年のクリーンアップと先発ローテーションを誰に任せるのか」というものだった。2026年の巨人は、「変革の年」との位置づけにあるという。