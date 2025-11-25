©LAPONE ENTERTAINMENTINIが、11月19日にリリースしたシングル「THE WINTER MAGIC」収録曲「U MINEのパフォーマンスビデオを公開した。◆INI 動画「U MINE」は、相手に対する愛を世の中に叫ぶように表現するメロディーが印象的なポップダンス曲だという。メンバー・許豊凡が作詞に参加しており、歌詞には「冬」を描写する視覚的な表現と躍動感あふれる擬声語で冬と愛を繊細に表現した、楽しげな雰囲気の楽曲に仕上がっている