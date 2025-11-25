欧州株まちまち、売り先行も下げ渋る 東京時間19:16現在 英ＦＴＳＥ100 9536.57（+1.66+0.02%） 独ＤＡＸ23205.44（-33.74-0.15%） 仏ＣＡＣ40 7965.39（+5.72+0.07%） スイスＳＭＩ 12639.91（-14.21-0.11%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:16現在 ダウ平均先物DEC 25月限46430.00（-84.00-0.18%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6705.50（-15.75-