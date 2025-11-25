25日午前11時、アメリカ・トランプ大統領との電話会談を受け、高市首相が記者団の取材に応じました。高市早苗首相：先ほど“トランプ大統領からのお申し出”により電話会談を行いました。日米同盟の強化やインド太平洋地域が直面する情勢や諸課題について幅広く意見交換を行いました。トランプ大統領からの呼びかけで電話会談が行われたことを明らかにしました。実は日本時間の24日夜、日米首脳電話会談に先立つ形でアメリカと中国