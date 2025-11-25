北海道・札幌市にある美容室のスタッフが目撃した窃盗の瞬間。11月21日午後1時半ごろ、左手にバッグと上着をかけ入店した女。商品を物色し、店員が近くを離れると、商品の1つを手にし、周囲を見渡します。すると、商品を上着で隠し、会計をすることなく店を出ていったといいます。女が盗んだものは、売り物ではなく“見本”の商品。実際に購入すると約3万円する“高級ヘアアイロン”です。被害に遭った美容室の店長は「デモ機で実