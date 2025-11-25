2024年6月、大分県日田市の商業施設で高齢の女性が刃物で刺されて殺害された事件の初公判が25日、大分地裁で開かれました。 大分地裁 被告の男は起訴内容を否認し、無罪を主張しました。 殺人などの罪の問われているのは日田市の無職・白土正博被告57歳です。 起訴状などによりますと、白土被告は2024年6月、日田市の商業施設内で当時84歳の女性を首を果物ナイフで刺して殺害した罪に問われています。 この事