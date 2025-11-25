ExWHYZが、12月10日に発売する2ndシングルが「DON’T CRY / リグレット」の両A面であることを発表した。◆ExWHYZ 画像新曲の「リグレット」は、メンバーのmayuがZineeと作詞を手がけ、「NOT SORRY」「FIRST STEP」「ドラマ」等を手がけた久保田真悟（Jazzin’park）が作曲を担当。ストレートな心情が描かれた爽快な疾走感がありつつエモーショナルな楽曲になっているとのこと。本楽曲は、11月26日0時に先行配信が決定している。