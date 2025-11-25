25日午後6時すぎに熊本県阿蘇地方で震度5強を観測した地震を受け、高市総理大臣は午後7時すぎに取材に応じ、「人的・物的被害については情報収集中だ」と述べました。高市総理は、熊本県で最大震度5強を観測する地震が発生したことを受けて報道陣の取材に応じ「首相官邸の危機管理センターに連絡室を設置し、早急に被害状況を把握することを指示した」と述べました。現時点での人的・物的被害については、「情報収集中」ということ