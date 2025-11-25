女優広瀬アリス（30）が25日、都内で行われた「WFPチャリティーエッセイコンテスト2025」表彰式に出席した。コンテストを通じて、飢餓に苦しむ子どもたちへ給食を届ける取り組み。広瀬は国連WFP協会アンバサダーも務めており、コンテストの特別審査員を担った。「ご飯を食べることがいかに特別でありがたいことなのか、あらためて感じさせられる作品たちでした」とあいさつし「目の前のことでぐちゃぐちゃになったり、周囲が見えな