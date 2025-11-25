12月に開幕する全国高校サッカー選手権大会に県代表として出場する、神村学園男子サッカー部に大会の協賛社からサッカーボールなどが贈られました。神村学園男子サッカー部に贈呈されたのは、サッカーボール10個とボールケース、プロテイン約6キロです。チームを代表して荒木 仁翔副キャプテンが受け取りました。(神村学園男子サッカー部 荒木 仁翔副主将